Ankara'da terör soruşturmasında 23 şüpheliye gözaltı kararı (2)
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Ankara'da terör soruşturmasında 23 şüpheliye gözaltı kararı (2)

Ankara'da terör soruşturmasında 23 şüpheliye gözaltı kararı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da terör soruşturmasında 23 şüpheliye gözaltı kararı (2)17'Sİ GÖZALTINA ALINDIAnkara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için kent merkezli 6 ilde operasyon düzenledi.

Ankara'da terör soruşturmasında 23 şüpheliye gözaltı kararı (2)

17'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için kent merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 17'si, yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel kitap ve fotoğraf ele geçirildi. Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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