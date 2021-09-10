Ankara'da terör soruşturmasında 23 şüpheliye gözaltı kararı (2)

Ankara'da terör soruşturmasında 23 şüpheliye gözaltı kararı (2)17'Sİ GÖZALTINA ALINDIAnkara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için kent merkezli 6 ilde operasyon düzenledi.

Ankara'da terör soruşturmasında 23 şüpheliye gözaltı kararı (2)

17'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için kent merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 17'si, yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel kitap ve fotoğraf ele geçirildi. Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı