Ankara'da, terör propagandasına 3 tutuklama
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Ankara'da, terör propagandasına 3 tutuklama

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.

05.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:08
Ankara'da, terör propagandasına 3 tutuklama

ANKARA'nın ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığı saptanan Suriyeli uyruklu Muhammet Ş., Mazlum H. ve Halid B. iki gün önce, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.


Kaynak: DHA
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