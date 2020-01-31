Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

31.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:40

Başkentte PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 7 zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün mahalli alan yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmaların ardından, örgüt için kurye, yardım ve yataklık gibi alanlarda görev aldıkları, yurt içinde ve dışındaki örgüt unsurlarıyla irtibatlı olduları iddia edilen 9 zanlı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Terörle Mücadele ekipleri, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari iki kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA