Son dakika gündem: Terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika gündem: Terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

09.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:11

Son dakika haberleri: Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgüt adına kuryelik ve iş birlikçilik yaptığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgüt adına kuryelik ve iş birlikçilik yaptığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın mahalli alan yapılanması ile örgüt yönetimi arasından kuryelik faaliyeti yürüttükleri iddia edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda örgüt adına kuryelik ve iş birlikçilik yaptığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda örgütsel kitaplar, dijital materyaller ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika gündem: Terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika gündem: Terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika gündem: Terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika gündem: Terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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