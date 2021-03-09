Son dakika gündem: Terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri: Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgüt adına kuryelik ve iş birlikçilik yaptığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgüt adına kuryelik ve iş birlikçilik yaptığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın mahalli alan yapılanması ile örgüt yönetimi arasından kuryelik faaliyeti yürüttükleri iddia edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda örgüt adına kuryelik ve iş birlikçilik yaptığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda örgütsel kitaplar, dijital materyaller ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı