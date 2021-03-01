Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturması kapsamında, 7 yaşındaki Ezidi çocukla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı, ikisi ise adli kontrolle bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturması kapsamında, 7 yaşındaki Ezidi çocukla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı, ikisi ise adli kontrolle bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden Irak uyruklu Sabah Ali Hüseyin Oruç, tutuklanarak cezaevine götürüldü. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sabah Ali Hüseyin Oruç'un ifadesinde, Ezidi çocuğun, ağabeyi tarafından savaş ganimeti olarak 500 dolar karşılığında alındığını, ağabeyinin hava saldırısında ölmesiyle çocuğun kendisinde kaldığını söylediği öğrenildi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığınca yürütülen çalışma sonucu, Musul'da DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen Sabah Ali Hüseyin Oruç'un Ankara'ya geldiği tespit edilmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, Oruç'un da aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Oruç'un sözde "ganimet" olarak Irak'tan getirdiği 7 yaşında Ezidi kız çocuğu ise kurtarılarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl