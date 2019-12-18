Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı

18.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:52

ANKARA'da, terör örgütü DHKP/C içerisinde faaliyet yürüttüğü ve dönüşümlü açlık grevi eylemleri sürdürdükleri belirlenen 5 kişiden 4'ü yakalanarak, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP/C içerisinde faaliyet yürüttüğü ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdürdüğü belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, örgüte müzahir kültür merkezinde ve şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA