Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı
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Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı

ANKARA'da, terör örgütü DHKP/C içerisinde faaliyet yürüttüğü ve dönüşümlü açlık grevi eylemleri sürdürdükleri belirlenen 5 kişiden 4'ü yakalanarak, gözaltına alındı.

18.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:52
Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı

'da, terör örgütü DHKP/C içerisinde faaliyet yürüttüğü ve dönüşümlü açlık grevi eylemleri sürdürdükleri belirlenen 5 kişiden 4'ü yakalanarak, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP/C içerisinde faaliyet yürüttüğü ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdürdüğü belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, örgüte müzahir kültür merkezinde ve şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA
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