Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı
ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada 4 kişi gözaltına alındı.
27.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:17
ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada 4 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA