Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı
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Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada 4 kişi gözaltına alındı.

27.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:29
Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.


Kaynak: DHA
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