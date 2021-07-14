Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı
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Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) görevlilerinden oluşan Uluslararası Risk Analiz Birimi, kentte bulunan 15 yabancı uyruklunun çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensupları ile irtibatlı olduklarını tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkez ve Polatlı ilçesinde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.Öte yandan Polatlı'da, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG mensupları ile irtibatlı oldukları öğrenilen yabancı uyruklu 3 kişiden 2'si de gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise aranıyor. 


Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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