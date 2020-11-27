Ankara'da terör operasyonu: 10 gözaltı
27.11.2020 09:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:41
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte hesaplar kullanarak sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte hesaplar kullanarak sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı