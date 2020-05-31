Ankara'da terhisi ertelenen askerler, memleketlerine uğurlandı
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Ankara'da terhisi ertelenen askerler, memleketlerine uğurlandı

ANKARA'da vatani görevini tamamlayan ancak koronavirüs nedeniyle terhisleri ertelenen askerler, gerekli tedbirler alınarak memleketlerine uğurlandı.

Ankara'da terhisi ertelenen askerler, memleketlerine uğurlandı
31.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:08

ANKARA'da vatani görevini tamamlayan ancak koronavirüs nedeniyle terhisleri ertelenen askerler, gerekli tedbirler alınarak memleketlerine uğurlandı.

Ankara Mamak ilçesindeki Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında vatani görevini tamamlayan 200 asker, koronavirüs tedbirleri kapsamında terhis edilmedi. Terhisi 1 ay ertelenen askerler, bugün kışlada düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Maske takarak ve ateşleri ölçülerek kışladan çıkan askerler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüyerek, daha önce dezenfekte edilen araçlara bindi. Yanlarında her 3 saatte bir değiştirmek için maske de bulunduran askerler, araçlarda da yine sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturdu.

'ASKERLER EVLERİNE BULAŞ RİSKİ OLMADAN GİDECEK'

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli yüzbaşı Seçkin Tekin, koronavirüs tedbirleri kapsamında terhislerin 1 ay ertelendiğini hatırlatarak, "Tüm araçlarımız intikalden önce dezenfekte edildi. Yolculuk esnasında her 2 kişilik koltukta bir yolcu seyahat edecektir. Şoförler dahil tüm personel maske takacaktır. Maskeler her 3 saatte bir değiştirilecek şekilde personele teslim edilmiştir. İntikal boyunca herhangi bir mola verilmeyecek, öğle yemekleri araçlarda yenilecektir. Alınan tüm bu tedbirler ve sağlanan ulaşım imkanlarıyla, terhis olacak erbaş ve erlerimiz kışlalarından evlerine kadar bulaş riski gözetmeksizin ailelerine gönderilecektir" dedi.

'EVLERİNDE 14 GÜN BOYUNCA İZOLE KALMALARI İSTENDİ'

Askerlerin son muayenelerini yapan tabip yüzbaşı Zahir Kılıç ise, "Alınan tedbirler kapsamında 14 gün önce erbaş ve erlerimizin terhis muayeneleri yapıldı. Bu muayenelerden sonra birlik komutanlarının uygun gördüğü yerlerde gözetim altına alınmışlardır. Bugün son muayeneleri tarafımızca tekrardan yapılarak sağlıklı bir şekilde terhis olmaları sağlanmıştır. Askerlerin evde uymaları gereken kurallar, koronavirüse ilişkin karantina bilgilendirme ve onam formu kendilerine tebliğ edilmiştir. Bu kapsamda Mehmetçiğimizin evlerinde 14 gün boyunca izole kalmaları ve evlerine ziyaretçi kabul etmemeleri istenmiştir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, - 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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