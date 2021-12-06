Ankara'da 'Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi Çalıştayı'

ANKARA (DHA) - ANKARA'da Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi'nin ' Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi' ortak projesi kapsamında Yargıtay Başkanlığı'nda ' Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi Çalıştayı' düzenlendi.

Ankara'da 2 gün sürecek çalıştayın açılışına; Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, daire başkanları ve üyeler katıldı. Yargıtay Başkanı Akarca, çalıştayın sadece Türk yargısına değil küresel yargıya da önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.