Ankara'da telefon dolandırıcıları desibelmetrik frekans mukayesesi ile yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da telefon dolandırıcıları desibelmetrik frekans mukayesesi ile yakalandı

Ankara'da 'adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' yalanıyla dolandırıcılık yapan ve mağdurlar ile aralarında "Ayasofya" ile "Fetih1453" şifrelerini belirleyerek güven veren telefon dolandırıcıları, desibelmetrik frekans mukayesesi ile tespit edilerek çökertildi.

Ankara'da telefon dolandırıcıları desibelmetrik frekans mukayesesi ile yakalandı
16.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:25

Ankara'da 'adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' yalanıyla dolandırıcılık yapan ve mağdurlar ile aralarında "Ayasofya" ile "Fetih1453" şifrelerini belirleyerek güven veren telefon dolandırıcıları, desibelmetrik frekans mukayesesi ile tespit edilerek çökertildi.

Telefon dolandırıcıları tarafından sık kullanılan 'adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' yalanıyla mağdurları dolandıran çete, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan "Parola Ayasofya" operasyonuyla çökertildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ihbarı üzerine yaptığı çalışmada, telefon dolandırıcılığı çetesinin izini sürdü. Yapılan incelemede, çete üyelerinin kendilerine polis süsü verdiklerini ve seçtikleri kurbanları telefonla arayarak isimlerinin FETÖ soruşturmasına karıştığını belirttiklerini tespit eden ekipler, şüphelilerin telefonlarını dinlemeye aldı.

Şüpheliler ses kriminolojisi teknikleri ile tespit edildi

Yapılan telefon dinlemeleri sonucunda, desibelmetrik frekans mukayesesi yapılan şüphelilerin H.C., A.A. ve İ.B. oldukları tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, bir vatandaşı dolandırmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından genişletilen soruşturma sonucunda, şüphelilerin çağrı merkezine benzeyen bir oda kurdukları ve mağdurlar ile telefon görüşmelerini bu ikna odalarında yaptıkları ve şüphelilerin dolandırdıkları vatandaşların güvenini kazanmak için 'Ayasofya' parolasını kullandıkları saptandı. Şüphelilerin kendi aralarında işaretleşmek için ise 'Fetih1453' parolasını kullandıkları öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı Haber
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Haber
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi Haber
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tekne pozlarını paylaştı
Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tekne pozlarını paylaştı
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Türkan Şoray Gülben Ergen
Spor Tamer Tuna Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Ankara'da telefon dolandırıcıları desibelmetrik frekans mukayesesi ile yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 09:54:27. #1.15#
title