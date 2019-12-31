Ankara'da tehlike oluşturan ağaçlar budandı

31.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:08

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ağaçlar budandı.

Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerince kuru ağaç dalları, elektrik tellerine uzanan dallar, araçla vatandaşların geçişini engelleyerek can ve mal güvenliği tehdit eden ağaç dallarının budandığı belirtildi.

Açıklamada, budama işlemlerinin yanı sıra ağaçlardaki hastalık ve tehlikeli duruma karşı da gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA