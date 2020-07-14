Ankara'da tefeci operasyonu: 25 gözaltı
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Ankara'da tefeci operasyonu: 25 gözaltı

ANKARA'da taksici esnafına faizle para verip, ödeme yapamayanların eş ve çocuklarını tehdit ederek zorla tahsilat yaptığı iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da tefeci operasyonu: 25 gözaltı
14.07.2020 15:36 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:40
ANKARA'da taksici esnafına faizle para verip, ödeme yapamayanların eş ve çocuklarını tehdit ederek zorla tahsilat yaptığı iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, taksici esnafına faizle para veren ve ödeme yapamayanlardan tehditle tahsilat yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polisin 6 aylık teknik çalışması sonucu, suç örgütüne operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda, örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 12 tabanca, 1 av tüfeği, 305 mermi, 26 bin TL para, 4 adet pos cihazı, 20 kredi kartı, çok sayıda boş senet ve defter, saksıya ekili Hint keneviri ve klozete dökülü vaziyette esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

TAKSİYE MÜŞTERİ GİBİ BİNİP, DARP ETTİLERPolisin yaptığı araştırmada örgütten faiz karşılığı para alanlara yüzde 30 faiz uygulandığı ve borcun günlük olarak ödendiği belirlendi. Şüphelilerin bu sisteme 'Gün' ismini verdiği ve telefonda görüştükleri esnafa "Gün parasını ödeyin" diye uyarıda bulundukları öğrenildi. Örgütün ayrıca ödeme güçlüğü çeken taksicileri ve ailelerini tehdit ettiği, araçlarına zarar verdiği, araçlara müşteri gibi binerek şehrin tenha yerlerinde taksicileri darbedip zorla para aldığı belirtildi.MAFYA YAPILANMASIYapılan çalışma sonucu yaklaşık 300 taksicinin örgütten faiz karşılığı para aldığı belirlenirken, örgüt yöneticilerinin silahlı ve lüks araçlarla gezerek mafya yapılanmasını mağdurlara hissettirdiği tespit edildi. Örgütün Kızılay'da belirlenen alanları da zapt ederek bu alanda izin verdikleri taksiciler dışında kimsenin beklemesine müsaade etmedikleri öğrenildi.

 


- Ankara

Kaynak: DHA

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