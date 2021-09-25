Ankara'da "Tayland günleri" etkinliği

ANKARA (AA) - Başkent Ankara'da Tayland kültürlerinden esintiler taşıyan "Tayland günleri" etkinliği düzenlendi.

Ankara'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Tayland mutfağının ünlü yemekleri, geleneksel dans ve Muay Thai (savunma sanatı) gösterileri yer aldı.

Çok sayıda ziyaretçinin katıldığı etkinlikte başta Pataya olmak üzere çeşitli yemeklerin pişirme usulleri sunuldu.

Etkinlik yarın 18.00'e kadar devam edecek.