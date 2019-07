Ankara'da tatil kampları için başvurular başladı

Büyükşehir Belediyesi, yaşlılar, engelliler, engelli refakatçileri, şehit aileleri ve başarılı öğrencilere Altınoluk ve Akçakoca'daki sosyal tesislerinde ücretsiz tatil yapma imkanı sunuyor

İlk kafile 14 Temmuz'da yola çıkacak

ANKARA - Başkentliler, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen tatil kampları için gün saymaya başladı.

Yaşlı, engelli, engelli refakatçileri, şehit aileleri ve başarılı öğrencilerin yararlandığı "her şey dahil ücretsiz" tatil kampları için kayıt başvuru işlemleri başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, derslerinde başarılı olan öğrencilere ödül olarak tatil hediye ediyor. Öncelikle ortaöğretim 6, 7, 8 ve 9. sınıfı bitirerek takdir ya da teşekkür belgesi alan, maddi imkanı bulunmayan öğrencilere "Başarı Sizden Tatil Bizden" sloganı ile düzenlenen Altınoluk (Akçay) ve Akçakoca Tatil Kampları için başvuru kayıtları başladı. Başvurular bir yandan devam ederken, ilk kafile 14 Temmuz Pazar günü yola çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Altınoluk ve Akçakoca Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde vatandaşlara birer haftalık gruplar halinde ücretsiz tatil yapma imkanı sağlıyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlar ile refakatçilerinin sosyal hayatlarını renklendirmeyi ve canlandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, tatil kampları ile vatandaşlara unutulmaz bir tatil geçirme fırsatı sunuyor. Vatandaşlar güvenli bir ortamda eğitmenler ve uzmanlar eşliğinde yaz kamplarına katılarak, hem sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu bir yaz geçiriyor hem de tarihi ve turistik mekanları gezme şansını yakalıyor.

Kamp süresi içinde Çanakkale Gelibolu'daki Şehitlik, Altınoluk (Akçay), Edremit, Ayvalık ve Asos'a (Behramkale) geziler düzenleniyor. Gündüz saatlerinde gezi, yüzme ve eğlenceli spor aktiviteleri yapılırken, akşamları da ateş başında eğlenceler, Amfi Tiyatro'da animasyon gösterileri tatile renk katıyor. Futbol ve basketbol sahalarından havuza, denizden eğlenceli spor aktivitelerine kadar birçok etkinliğe katılan, dayanışma içinde hareket eden 7'den 70'e Başkentliler, Büyükşehir Belediyesine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek, bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Tatil kamplarına katılacak olan Meral Gülseven, "İlk kez geziye katılıyorum. Gezi engelli ve maddi durumu yeterli olmayanlar için çok güzel bir fırsat. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz bu uygulama için" dedi.

Hilal Demir, "Bu sene liseye geçtim, yaz kampına bu ikinci gidişim. Geçen sene Çanakkale'ye gitmiştik. Çok memnun kaldım, çok eğlenceli olmuştu. Bu kamp sayesinde hem eğlendik hem gezdik. Kültürümüzün gelişmesine de katkı sağlıyor. Kamp imkanı sağlayan Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kenan Önder adlı vatandaş ise, "Yaz kampına geçen sene eşimi götürmüştüm. Bu sefer de eşimle birlikte gitmek için başvuruyorum. Geçen sene çok memnun kaldık. Balıkesir'e gitmiştik. Çok güzeldi. Belediye başkanımıza ve tüm çalışanlarına her şey için teşekkür ediyoruz" dedi.

Soner Arslan, "Daha önce Akçakoca'ya gittim. Tekrar başvuruyoruz. Hizmet çok güzeldi, bir tatil köyünü aratmayacak şekildeydi. Belediyemiz oldukça başarılı zaten. Başkanımıza başarılarının devamını diliyorum. Gayet iyi çalışmaları var" dedi.

Başvuru ve kayıt için gerekli şartlar

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ücretsiz tatil kamplarına katılmak isteyen yaşlı, engelli, şehit yakını ve öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan Sosyal Hizmetler bankosuna istenilen evraklarla başvuru yapabiliyor. Öğrenciler için karne veya başarı belgesinin aslı ile fotokopileri, velisinin ve öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile birlikte), ikametgah belgesi ve 1 adet fotoğraf gerekiyor.

60 yaş üstü olan yaşlı vatandaşlar için gereken belgeler ise nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı. Engelli vatandaşlar için de engelli raporu fotokopisi, refakatçinin ve engelli vatandaşın nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile birlikte) ve 1 adet fotoğraf gerekiyor.

Kaynak: İHA