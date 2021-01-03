Ankara'da tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
03.01.2021 20:55 | Son Güncelleme: 03.01.2021 20:58
Ankara'nın Çubuk ilçesinde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi tedavi altına alındı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde K.T. (25), tartıştığı eşi S.T'yi (28) kolundan bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.T'yi Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
K.T. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner