ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI
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ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI

ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da tarım işçilerine tarlada aşıSAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadelede aşıya ulaşmada sıkıntı yaşayanlar için başlattığı 'yerinde aşı' hizmeti, Başkent'te tarım işçilerine de sunulmaya başlandı.

Ankara'da tarım işçilerine tarlada aşı

SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadelede aşıya ulaşmada sıkıntı yaşayanlar için başlattığı 'yerinde aşı' hizmeti, Başkent'te tarım işçilerine de sunulmaya başlandı. Polatlı ilçesinde tarım işçilerine tarlada Covid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye'de aşılama hızının artmasıyla birlikte koronavirüs ile mücadelede büyük yol kat edildi. Sağlık Bakanlığı, aşıya ulaşmada sıkıntı yaşayanlar için ise 'yerinde aşı' uygulaması başlattı. Organize sanayi bölgelerinden tarlada çalışan işçilere kadar geniş bir kesime yerinde aşı yapılıyor. Yerinde aşı hizmeti Ankara'daki tarım işçilerine de sunulmaya başlandı. Mevsimlik işçilerin yoğun olduğu Polatlı ilçesinde sağlık ekipleri tarlada çalışan işçileri aşıladı. Polatlı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Yenimehmetli köyündeki 100 işçinin bulunduğu alanda yaşı uygun ve sırası gelen 18 işçiye Covid-19 aşısı yaptı.

'YERİNDE TESPİTLERİNİ YAPIP, AŞILARINI YAPIYORUZ'

Polatlı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Adem Karamehmetoğlu, 6 bin tarım işçisinin bulunduğu ilçede işçilere 'yerinde aşı' hizmeti vermeye başladıklarını söyledi. Tarım işçilerinin zor şartlar altında çalıştığını söyleyen Dr. Karamehmetoğlu, Bu zor şartlarda aşıya ulaşma süreçleri çok sıkıntı olduğu için biz de bakanlığımızın talimatı, il sağlık müdürlüğümüzün bilgisi dahilinde kişileri bölge bölge tespit ederek, aşılarını yerinde yapmaya çalışıyoruz. Toplum olarak pandemi sürecinde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu insanlara ulaşmak çok zor. Bu insanlar sabahın erken saatlerinde kalkıp tarlalarda çalışıyorlar. Bundan dolayı hastaneye veya herhangi bir sağlık kuruluşuna gidip koronavirüs aşısını kendilerine yaptırmaları çok zor. Bu kapsamda biz de elimizden geldiği kadar yerinde tespitlerini yapıp, aşılarını olmalarını sağlıyoruz. Yaş grubuna göre tespit ettiğimiz buradaki tüm vatandaşlarımızı aşılıyoruz. Sağlık Bakanımızın açıkladığı sayıları gördüğümüzde aşılamanın artması aşılanan kişi sayısının artması sonucunda salgında ciddi bir azalmayı görüyoruz dedi.

'DEVLET BUNU AYAĞIMIZA KADAR GÖNDERDİ'

Aşı olan işçilerinden Müslüm Göktaş ise Şanlıurfa'dan geldiklerini söyleyerek, Bugün koronavirüse karşı aşımızı olduk. Allah razı olsun devletimizden. Devlet aşıyı ayağımıza kadar gönderdi. Çok mutluyuz. Aşı olduktan sonra rahatladık. Artık kendimizi güvenceye aldık diye konuştu.

ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI
ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI
ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI
ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI
ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI
ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI
ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI
ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI
ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI
ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI
ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI
ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI
ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI
ANKARA'DA TARIM İŞÇİLERİNE TARLADA AŞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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