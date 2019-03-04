Ankara'da Tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki Konakta Yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki işyeri olarak kullanılan bir konakta yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki bir konakta saat 05.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA