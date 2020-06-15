Ankara'da tapuda kampanya yoğunluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da tapuda kampanya yoğunluğu

ANKARA'da, kamu bankalarının konut kredisi faizlerini düşürmesiyle birlikte konut satışları artarken, tapu daireleri önünde kuyruk oluştu.

Ankara'da tapuda kampanya yoğunluğu
15.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:58
ANKARA'da, kamu bankalarının konut kredisi faizlerini düşürmesiyle birlikte konut satışları artarken, tapu daireleri önünde kuyruk oluştu.

Kamu bankalarının sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64, ikinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sunması, Başkent'te konuta ilgiyi artırdı.  Konut satışlarındaki artış, tapu dairelerinde ise yoğunluğa yol açtı. Çankaya Tapu Müdürlüğü'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye kısıtla sayıda kişinin alınması nedeniyle kuyruk dışarıya taştı. Vatandaşlar, ateşleri ölçülerek ve dezenfektan sıkılarak içeriye alınırken, dışarıda sıra bekleyenlerin sosayl mesafe kuralını ihlal etmeleri dikkat çekti. Çankaya Tapu Müdürlüğü'nde, kampanyanın ardından yoğunluğun iki kat arttığı belirtildi. 

Tapu işlemlerini halletmek için bekleyen Haydar Karademir, 08.30'dan bu yana banka aracılığıyla kredili satış yapmak için beklediklerini söyledi. Karademir, "Alacaklarını söylüyorlar ama almıyorlar. Normalde randevulu satış yapanları alıyorlar. Bizim banka aracılığıyla olduğu için öyle bir şansımız yok. Bizi buradan sıradan alıyor, biz de istiyoruz ki 5 kişi randevuları alınca bir kişi de banka aracılığıyla geleni alsınlar. Burada insanlar 4 saattir bekliyor" dedi. Tahir Şenol, kamu bankalarının kredilerinden memnun olduğunu ve ilk evini aldığını söyleyerek,  yeni evin işlemlerinin tamamlandığını ve tapuyu almak için beklediğini belirtti. Şenol, "Düşen konut kredisi faizinden yaralandım. 2'nci el ev olduğu için  0.74'le konut kredisi çektim. 'Böyle bir fırsatı kaçırmayalım' dedik. Kampanyadan çok memnun kaldım. Böyle bir faiz oranından dolayı da teşekkür ediyorum. Mutluyum, inşallah olmayanlara da ev almak nasip olur" dedi.Kamber Bulut ise, "Tapu almak için bekliyorum. Konut kredileri orta sınıfa hitap eden oranlara geldi. Memnunuz. Genç bir oğlum var onu düşünerek böyle bir borca girdik. Vatandaş olarak hesaplı yapılan işlerden her zaman memnun oluruz"  diye konuştu. 

 

 


- Ankara

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Haber
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
'AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata' diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberi geliyor
"AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata" diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberi geliyor
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Şener Şen Cem Yılmaz Kenan Doğulu
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Sergen Yalçın Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Ankara'da tapuda kampanya yoğunluğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 14:23:25. #1.14#
title