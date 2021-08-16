Ankara'da tankerde 24 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Ankara'da tankerde 24 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ankara'da tankerde 24 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tankerde 24 ton 650 kilo kaçak akaryakıt ele geçirildi.

ANKARA'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tankerde 24 ton 650 kilo kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Polatlı ilçesinde kaçak akaryakıt taşındığı belirlenen tankeri takibe aldı. Şeyhahmetli Mahallesi'nde durdurulan tankerde, 24 ton 650 kilo kaçak akaryakıt ele geçirildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince akaryakıtın üretildiği tesise yönelik 'lisanssız üretim yapmak'tan 1 milyon 207 bin 155 TL ceza uygulandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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