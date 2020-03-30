Ankara'da taksilere yönelik kısıtlama uygulanmaya başladı İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 3 büyükşehirde taksilerin trafiğe çıkmasının kısıtlanmasına yönelik genelgesi, Ankara'da uygulanmaya başladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 3 büyükşehirde taksilerin trafiğe çıkmasının kısıtlanmasına yönelik genelgesi, Ankara'da uygulanmaya başladı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de, ticari taksilerin trafiğe çıkmasına getirilen tek-çift plaka kuralı, saat 00.01'de uygulanmaya başlandı. Genelgenin yayınlanmasının ardından, duraklarda sonu çift rakamla biten plakalı taksiler, görevden çekildi. Polis ekipleri, yasağa rağmen çalışan plakasının sonu çift haneli taksi sürücülerine ceza kesti. Taksi durağı başkanı Mustafa Arslan, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin gerekli bir karar olduğunu belirterek, koronavirüs salgının işlerini yüzde 90 etkilediğini söyledi. Arslan ayrıca, normalde geceleri 32 araçla çalıştıklarını ancak bu gece sayının 9'a düştüğünü aktardı.

Kaynak: DHA