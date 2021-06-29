Ankara'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ziya Oralay Caddesi Türközü Kavşağı'nda taksi ile otomobil çarpıştı.
Kazada taksi şoförüyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri ile polis geldi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarıldı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan