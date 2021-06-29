Ankara'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Ankara'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Ankara'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ziya Oralay Caddesi Türközü Kavşağı'nda taksi ile otomobil çarpıştı.

Kazada taksi şoförüyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri ile polis geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarıldı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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