Ankara'da kum fırtınası (4)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da kum fırtınası (4)

TAHTA PALET DEPOSU YANDIAnkara'nın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar yangına neden oldu.

Ankara'da kum fırtınası (4)
12.09.2020 18:16 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:26

TAHTA PALET DEPOSU YANDI

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar yangına neden oldu. Rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu boş arazide otlar tutuştu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yanda bulunan tahta palet deposuna sıçradı. Alevlerin büyümesiyle birlikte gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangın nedeniyle çevrede panik meydana geldi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ferhat EKİNCİ-Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Seda Sayan Fatih Artman Melisa Aslı Pamuk
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Burak Yılmaz Oghenekaro Etebo Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Ankara'da kum fırtınası (4) - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 18:26:53. #1.15#
title