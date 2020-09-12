Ankara'da kum fırtınası (4) TAHTA PALET DEPOSU YANDIAnkara'nın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar yangına neden oldu.

TAHTA PALET DEPOSU YANDI

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar yangına neden oldu. Rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu boş arazide otlar tutuştu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yanda bulunan tahta palet deposuna sıçradı. Alevlerin büyümesiyle birlikte gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangın nedeniyle çevrede panik meydana geldi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ferhat EKİNCİ-Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: DHA