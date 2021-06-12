Ankara'da suya yüzde 80'e varan zam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da suya yüzde 80'e varan zam

Ankara'da suya yüzde 80'e varan zam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın teklifi ile Ankara'da suya kademeli olarak yüzde 80 oranında zam yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın teklifi ile Ankara'da suya kademeli olarak yüzde 80 oranında zam yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, suya yüzde 80 zam yaptı. AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin çekimser oy kullandığı meclis toplantısında suya zam teklifi kabul edilmiş oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Büyükşehir yetkilileri kademeli artış diyorlar, bunun adı zamdır. Hani seçimlerden önce suya zam yapmayacağınızı söylüyordunuz. Su insan hakkı Allah'ın nimeti diyordunuz. Ne oldu?" dedi.

Burhan Su fiyatlarına zam yapılması ile ilgili yaptığı değerlendirmede " Yüzde 80 zam teklifine Cumhur ittifakı olarak bizler çekimser oy kullandık. Eğer yine ret oyu verseydik, çalıştırmıyorlar, karşı çıkıyorlar diye algı belediyeciliği yapacaktınız. Mahkemeye gidip daha fazla zam yapacaktınız. Ankaralı yine mağdur olacaktı" diye konuştu.

Sinan Burhan, Mansur Yavaş'ın "suya zam yapmayacağım söz veriyorum" sözünü hatırlatarak, "yaptığı zammı Ankaralının takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Genç kızdan örnek davranış! Belediye fazla para yatırınca parayı iade etmek istedi
Genç kızdan örnek davranış! Belediye fazla para yatırınca parayı iade etmek istedi
Karar Resmi Gazete'de! Meclis'te deniz salyasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulacak
Karar Resmi Gazete'de! Meclis'te deniz salyasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulacak
Ankara yine sele teslim! Sağanak yağmur, su baskınlarına yol açtı
Ankara yine sele teslim! Sağanak yağmur, su baskınlarına yol açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Boris Johnson Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tan Taşçı Sarp Akkaya Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da suya yüzde 80'e varan zam - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 18:01:34. #1.15#

title