Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaca çarparak yan devrildi - Haberler
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Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaca çarparak yan devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle yol kenarındaki ağaca çarptı.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpma sonucunda otomobil yan yatarken, kazada ise yaralanan olmadı.

Kaza, saat gece saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvar'ından Anadolu Bulvarı istikametine seyir halinde olan 34 ETC 14 plakalı otomobilin sürücüsü M.M.P direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpma sonucunda otomobil yan devrildi. Kazada otomobilde bulunan M.M.P ve yanındaki 2 kişi yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaca çarparak yan devrildi

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaca çarparak yan devrildi

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaca çarparak yan devrildi

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