Ankara'da sürücülerin karla mücadelesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da sürücülerin karla mücadelesi

Ankara'da sürücülerin karla mücadelesi
Demirören Haber Ajansı / Muhammet Bayram - Haberler | Güncel

ANKARA'da gün boyu yağan kar sonucu yolda kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı.

ANKARA'da gün boyu yağan kar sonucu yolda kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı.

Başkent'te gün boyunca devam eden yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı kimi yerlerde 20 santimetreyi geçti. Ara sokaklar kar örtüsü altında kalırken ana caddelerde de dik ve yokuş yollar, sürücülere zor anlar yaşattı. Dikmen, Öveçler, Keklikpınarı, İlker gibi yüksek rakımlı yerlerde karda kayan araçlar nedeniyle bir çok maddi hasarlı kaza meydana geldi. Dikmen Caddesi'ne çıkış yönünde  araçlar yolda kaldı. Sürücülerin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları da bir yandan devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Muhammet Bayram - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title