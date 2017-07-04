Ankara'da Suriyeliler ile Mahalleli Arasında Gerginlik

Ankara'da akşam saatlerinde Suriyeli grubun 2 Türk gencini darp ettiği iddiasıyla başlayan gerginlik gece devam etti. Olaydan haberdar olan mahalle sakinleri, Suriyelilerin gittikleri mekanlarda taş ve sopalarda zarar verirken çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Çok sayıda polis ve çevik kuvvetin müdahalesiyle kalabalık dağıtıldı.



Bugün öğlen saatlerinde Yenimahalle ilçesi Demetevler'de bulunan 2'inci Cadde üzerinde iddiaya göre Suriyeli grup ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Çıkan kavgada 2 vatandaşın darp edilerek hastaneye kaldırıldığı iddiası mahallede yayılarak gece olayların yaşanması neden oldu. Toplanan mahalle sakinlerinin Suriyelilere ait işyerlerine zarar vermesi gerginliği arttırdı. Suriyelilerin oturduğu bir kafede çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi, yunus timi ve çevik kuvvet ekibi TOMA'lar eşliğinde mahalleye sevk edildi. Polisin müdahalesiyle olaylar kısa sürede büyümeden bastırılırken, yaralı kişi ise hastaneye kaldırıldı.



Çıkan olaylarda çok sayıda ev ve iş yerinin camları kırılırken, polis mahalle sakinlerini evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Olası yeni bir olaya karşı polis, mahallede aldığı önlemlerini sürdürüyor. - Ankara