Ankara'da şüpheli ölüm
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Ankara'da şüpheli ölüm

02.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:26
Ankara'da şüpheli ölüm

Ankara'da genç bir kızın bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da genç bir kızın bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 17 yaşındaki G.A, cumartesi günü Kızılcahamam ilçesindeki bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü, genç kızın ölümüyle ilgili olabileceği iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

G.A'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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