ANKARA (DHA) - Ankara'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ANKARA'da, villa ve dubleks evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, girdikleri evde suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkyerleşim ve Kardelen mahallelerinden sürekli olarak aldıkları hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler, 93 farklı adrese ait güvenlik kameralarını izleyerek hırsızların eşkalini belirledi. Tanınmamak için kar maskesi takan ve koyu renk kapüşonlu kıyafet giyen hırsızların genel olarak villa ve dubleks evlere girdikleri tespit edildi. Şüphelileri yakın takibe alan polis, önceki gün, gece saatlerinde hırsızlık için bir eve giren zanlıları, suçüstü yakaladı. Daha önce de hırsızlık yaptıkları tespit edilen E.K. ve Ö.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.