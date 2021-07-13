Ankara'da suç örgütüne yönelik "Siğil" operasyonunda 10 tutuklama
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Ankara'da suç örgütüne yönelik "Siğil" operasyonunda 10 tutuklama

Ankara'da suç örgütüne yönelik 'Siğil' operasyonunda 10 tutuklama
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Başkentte düzenlenen "Siğil" operasyonunda, cezaevindeki elebaşlarından aldıkları emirleri uyguladıkları gerekçesiyle 10 kişi tutuklandı.

Başkentte düzenlenen "Siğil" operasyonunda, cezaevindeki elebaşlarından aldıkları emirleri uyguladıkları gerekçesiyle 10 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, cezaevinde bulunan İ.M.T'nin verdiği talimatlar doğrultusunda, E.B. koordinasyonunda Ulus bölgesi başta olmak üzere, esnafa baskı kurarak zorla para istedikleri, para vermeyen otel ile bazı iş yerlerini kurşunladıkları ve nitelikli yağma, silah ticareti, kasten yaralama suçlarını işleyerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle suç örgütüne 7 Temmuz çarşamba günü operasyon düzenlendi.

"Siğil" adı verilen operasyonda, suç örgütü yöneticisi ve üyesi olduğu iddiasıyla 20 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 26 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek, 12 pompalı tüfek, çok sayıda çek ve senet ile yüklü miktarlarda para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 7'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, E.B'nin de aralarında bulunduğu 10 kişinin tutuklandığı ve 3 şüphelinin salıverildiği öğrenildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Aralık 2020'de İ.M.T'nin liderliğini yaptığı suç örgütünün üyelerine operasyon düzenlenmiş, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kasten yaralama, tutuklu ve hükümlünün kaçırılması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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