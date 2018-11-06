Ankara'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce Ankara, Haymana ve Polatlı'da suç işlediği iddia edilen kişilere yönelik yaklaşık 10 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı 27 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda "yaralama, tehdit, şantaj, silahlı saldırı ve yağma, çek senet tahsilatı ve kundaklama" suçlarına karıştıkları ileri sürülen 17 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.