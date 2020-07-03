Ankara'da suç örgütüne "Dam" operasyonu: 11 gözaltı
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Ankara'da suç örgütüne "Dam" operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde işlettikleri gazinoya gelen vatandaşlara fazla hesap çıkartarak hesaba itiraz edenleri silahla tehdit ettikleri ve hesabı ödeyemeyen vatandaşlara zorla senet imzalattıkları belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Ankara'da suç örgütüne
03.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:11

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde işlettikleri gazinoya gelen vatandaşlara fazla hesap çıkartarak hesaba itiraz edenleri silahla tehdit ettikleri ve hesabı ödeyemeyen vatandaşlara zorla senet imzalattıkları belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi. "Dam" ismi verilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı ilçesinde eskiden hayvan ahırı olarak kullanılan ve bölgede "Dam" olarak bilinen gazinoyu işleten Ş.K. ile Ş.K.'nın çocukları H.K. ve M.K.'nın, gazino işletmeciliği adı altında gayri meşru işlerle uğraştıkları bilgisi alındı. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelileri takibe aldı. 7 aylık takip neticesinde şüphelilerin, müşteri olarak gazinoya gelen vatandaşlara fazla hesap çıkartarak hesaba itiraz edenleri silahla tehdit ettikleri ve hesabı ödeyemeyen şahıslara zorla senet imzalattıkları belirlendi. Şüphelilerin, gazinoda çalışan ancak işten ayrılmak isteyen kadınlara da zorla senet imzalatarak kadınları alıkoydukları, bu kadınların tuzağa çekilmesinde ise örgüt üyesi U.P. isimli şahsın aracılık yaptığı tespit edildi. Ayrıca oto galericilik işiyle de uğraşan şüphelilerin, kilometrelerini düşürdükleri araçları yüksek fiyatlara sattığı, şikayetçi olmak isteyen vatandaşları tehdit ederek olayların adli makamlara yansımasını engelledikleri belirlendi.

Suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, fişekler, çok sayıda çek-senet ve örgütün suç geliri olduğu değerlendirilen para, değerli ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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