Ankara'da 'su kuyusu' kavgası ölümle bitti

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, kuyudan su alma nedeniyle tartıştığı kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Emre Can Bostancı, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, geçen cumartesi günü Temelli Mahallesi Sağlık Ocağı önünde meydana geldi. Emre Can Bostancı, daha önce kuyudan su alma konusunda tartışma yaşadığı Alican T., İbrahim T. ve Şükrü T. ile karşılaştı. 3 kişi, geldikleri otomobilden inip Emre Can Bostancı ile yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre; kavga sırasında bir kişi yanındaki bıçakla Bostancı'yı yaraladı. Olay yerinden kaçan 3 kişi, bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Emre Can Bostancı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bostancı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Bostancı'nın eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.