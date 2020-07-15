Ankara'da su borcunu ödeyemeyenlere faizsiz taksit imkanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da su borcunu ödeyemeyenlere faizsiz taksit imkanı

Ankara'da su borcunu ödeyemeyenlere faizsiz taksit imkanı getirildi.

Ankara'da su borcunu ödeyemeyenlere faizsiz taksit imkanı
15.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:25

Ankara'da su borcunu ödeyemeyenlere faizsiz taksit imkanı getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2019 mali yılı kesin hesabı ve faaliyet raporları görüşüldü. Belediye Meclisinde ayrıca su abonelerini yakından ilgilendiren karar oy birliği ile kabul edildi. ASKİ Genel Müdürlüğünün Covid-19 salgınında abone uygulamalarına ilişkin Başkanlık yazısının görüşüldüğü Büyükşehir Belediye Meclisinde, Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında su faturalarını ödeyemeyen abonelere gecikme zammı ve faiz alınmadan borçlarını Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında üç eşit taksitle ödeme imkanı sağlandı.

Meclis toplantısında yaptığı sunumda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeyi 11 milyar TL borçla devraldıklarını belirterek, "Ankara yıllarca çok yoruldu. İşte biz Ankara'nın bu yorgun yüzünü unutturmak için, dünya başkentleriyle yarışır bir kent yapmak için yola çıktık. İmar rantını kestiğimizde nerelerden sesler geldiğini duydunuz. Bizim için bir mazlumun ahı, rantı kesilen imar yüzsüzlerinden kat kat üstün ve önemlidir. Bizim için bir yetimi tebessüm ettirmek, halkın parasını plastik oyuncaklara yedirenlerin feryatlarına kulak vermekten daha şereflidir" dedi.

"Güven inşa ettik"

Geçmiş dönem ile göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren 1 yıllık dönemi karşılaştırmalı olarak anlatan Başkan Yavaş, amaçlarının yapılanların ya da yapılmayanların iyi anlaşılmasını sağlamak olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Geçmişte hiç mi güzel hizmetler yapılmadı, elbette yapıldı. Yapılan güzel hizmetler için teşekkür ediyoruz. Biz göreve geldik ve ilk olarak bu şehri yönetenlere karşı halkta güven duygusunu inşa ettik. İnsanlar, zorda kaldıklarında imdada yetişecek bir belediyenin varlığından haberdar oldular. En karamsar zamanlarda bile ellerinden tutacak, derdini paylaşacak bir büyük çatı olduğunu fark ettiler. Gerginliklerden yorulmuş bu kentin, adalete, dayanışmaya, kardeşliğe ve şeffaflığa ihtiyacı vardı. Belediyecilik anlamında partizanlığın, ahbap çavuş ilişkilerinin, dar kadrocu anlayışın son bulması gerekiyordu. Şu bir yıl içinde isterdik ki, ortak paydamız Ankara için tüm meclis üyelerimiz bu ilkeler doğrultusunda bizlere destek olsun, yanlış yaparsak elbette karşı çıksın ama adalet, şeffaflık ve hizmet yarışımıza, rozetsiz belediyeciliğimize omuz versinler. Muhtemelen seçimi bir hezimet gören bir anlayış hep devrede kaldı. 1 yılda inşa ettiğiniz en büyük şey nedir diye sorarsanız, cevabı sadece Ankara halkı değil, milletimiz veriyor. Güven inşa ettik. Ankara dışından bile uzanan eller, iyilikte yarışa ortak oldu. Güzelliği paylaşmak istedi, belediyemiz işte o bir yılda inşa ettiği 'emin' kimliğiyle bunu başardı."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş tespitlerine şöyle devam etti:

"2019 yılı gelir tahmini 8,8 milyar TL. Gerçekleşen 5,7 milyar TL. 3,1 milyar TL'lik ciddi bir sapma var. 1 yılda ödediğimiz borçların toplamı 1 milyar 125 milyon TL. Göreve geldiğimizde bankalara faizleriyle birlikte 1,6 milyar TL kredi borcu vardı. Bu rakamı 8 Nisan 2020'de 1,1 milyar TL'ye kadar düşürdük. 31 Mart seçiminden önce 2 yıl ödemesiz alınmış ve hiçbir anapara ödemesi yapılmamış banka kredileri bunlar. İkide birde niye kredi istiyorsunuz demeyin. Hep söylediğim bir şey vardı; Ankara Belediyesinde para da var kaynak da ama siz halkın parasını har vurur harman savunursanız, üçe yapılacak bir hizmeti on üç liraya mal eder, aradaki farkı hiç ederseniz, buna değil Ankara Belediyesi, Karun hazinesi dayanmaz."

Başkan Yavaş kahraman itfaiyecilere sahip çıktı

Son zamanlarda Ankara İtfaiyesi'nin yangınlara geç gittiği iddialarına tepki gösteren Başkan Yavaş, meclis üyelerine yaptığı sunumda depremde ve yangında hayat kurtaran kahraman itfaiyecileri şu sözlerle savundu:

"Ankara itfaiyecileri Elazığ depreminde destan yazdılar. Buraya geldiklerinde onlara emek veren eski başkanlara da ben teşekkür ettim. Şimdi bu kahramanlar her yangında neden karalanıyorlar. Günahını almayın bu insanların. Bu insanların birçoğunu siz aldınız işe. Koç gibi de çalışıyorlar. Bu itfaiyecilerin haklarını teslim edin, siyaset malzemesi yapmayın. Bu insanlar hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bazı ithamlar var, bu insanların motivasyonunu bozmaya hiç kimsenin hakkı yok."

Başkent'te asfalt yatırımlarına da değinen Yavaş, merkez ilçelerde 40 milyon ton asfalt ihtiyaç olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimizde 25 ilçemizde toplamda 6 milyon ton asfaltlanması gereken ama asfaltlanmayan köy yolu vardı. Bunun maliyeti 1,5 milyar TL. 5 yılda yapılmayanı benden 1 yılda yapmamı bekleyen meclis üyeleri var. Son 10 yılda asfaltın ortalama bedeli 57,3 dolar. Bizim yaptığımız ihalede aldığımız asfaltın tonu 25 dolar. Üstelik aynı firma" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin zabıta ihtiyacının da acil olduğunu ifade eden Başkan Yavaş, bir başka acil alım yapılması gereken konunun otobüsler olduğuna dikkat çekti.

"Liyakatsiz kadro" eleştirileri

Belediyede liyakatsiz kadrolarla çalıştıkları eleştirilerine de yanıt veren Başkan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Atamaların birçoğunu ben bizzat yaptım. Ama benim hızıma ulaşamadıktan sonra, benim koyduğum hedefleri yapamadıktan sonra babamın oğlu olsa gözüm görmez. Koşturacak, çalışacak, ben uyumuyorsam uyumayacak. Benim çalışma sistemim böyle. Belki benimle çalışmak zordur ama biz bu şekilde özellikle hızımıza uyanlarla devam edeceğiz, hızımıza uymayanlarla da hızımızı ayıracağız."

Başkan Yavaş, Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'ye de, "Sayın Köse bu sözüm size pandemide hepimiz birtakım tedbirler alırken, ilk defa memurun sosyal denge parasını keserek başladınız işe. Daha biz kimseden bir lira para kesmedik" dedi.

Köse'nin Mamak Belediyesi olarak ANKAPARK'a talip olduğunu açıklaması üzerine Başkan Yavaş, "ANKAPARK'ı istemeyin bizden, istiyorsanız şirketten alın. Bunu söyledim zaten, işletmeye niyetiniz varsa şirketten alın. Onlar da zaten bizde değil ama sizin almanızı tavsiye etmem. Siz Ali Kuşçu Bilim Merkezi'ne bile sahip çıkmadınız. ANKAPARK'a asla sahip çıkmazsınız" yanıtını verdi.

15 saat canlı yayın rekoru

15 saat süren ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısında Başkan Yavaş ve Meclis üyeleri 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri de minnetle andı. Yapılan konuşmaların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2019 mali yılı kesin hesapları oy çokluğu ile kabul edilirken, faaliyet raporları da Meclisten geçti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha Politika
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı 3. Sayfa
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 3. Sayfa
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi Dünya
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Dortmund, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Andre Schürrle ile yollarını ayırdı
Dortmund, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Andre Schürrle ile yollarını ayırdı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
FIFA, 2022 Dünya Kupası maçlarının kışın oynanacağını açıkladı
FIFA, 2022 Dünya Kupası maçlarının kışın oynanacağını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Celal Adan Bülent Turan Hüseyin Filiz Süleyman Soylu
Magazin Sıla Alişan Cem Davran Çağla Şıkel
Spor Adem Büyük Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla İzmir Şehit Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: Ankara'da su borcunu ödeyemeyenlere faizsiz taksit imkanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 16:25:02. #1.14#
title