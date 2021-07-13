Ankara'da Srebrenitsa Katliamı'nda şehit olan Boşnaklar anıldı
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Ankara'da Srebrenitsa Katliamı'nda şehit olan Boşnaklar anıldı

Ankara'da Srebrenitsa Katliamı'nda şehit olan Boşnaklar anıldı
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Ankara'nın Mamak ilçesinde Srebrenitsa Katliamı'nda şehit olan Boşnaklar fotoğraf sergisiyle anıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde Srebrenitsa Katliamı'nda şehit olan Boşnaklar fotoğraf sergisiyle anıldı.

İlçe Belediyesinin organizasyonuyla fotoğraf sanatçısı Veliya Hasan Begoviç'in hazırladığı sergi, Musiki Muallim Mektebi'nde ziyarete açıldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, katliamda hayatını kaybeden 8 bin 372 Boşnak vatandaşı rahmet ve duayla andıklarını söyledi.

Şehitleri ve Srebrenitsa Soykırımını asla unutturmayacaklarını ifade eden Köse, "Hak ve adalet arayışlarında onları asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de çeyrek asır geçmesine rağmen soykırımda katledilen vatandaşların bulunamadığını dile getirdi.

"Dinmeyen Acı Srebrenitsa Sergisi" yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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