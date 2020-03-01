Ankara'da 'Sputnik' çalışanlarının evinin önündeki protestoya soruşturma
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Ankara'da 'Sputnik' çalışanlarının evinin önündeki protestoya soruşturma

ANKARA polisi, Rus Sputnik Haber Ajansı'nda çalışan 3 gazetecinin evinin önünde protesto gösterisinde bulunulan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

01.03.2020 03:34 | Son Güncelleme: 01.03.2020 03:34
Ankara'da 'Sputnik' çalışanlarının evinin önündeki protestoya soruşturma

polisi, Rus Sputnik Ajansı'nda çalışan 3 gazetecinin evinin önünde protesto gösterisinde bulunulan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir grup, Sputnik Haber Ajansı Ankara servisinde çalışan 3 gazetecinin, ilçesindeki evlerinin önünde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Grup, ofis olarakta kullanılan evin kapısında bir süre bekledikten sonra, bulundukları yerden ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, protestoyu gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA

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