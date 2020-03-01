Ankara'da 'Sputnik' çalışanlarının evinin önündeki protestoya soruşturma

01.03.2020 03:33 | Son Güncelleme: 01.03.2020 03:33

ANKARA polisi, Rus Sputnik Haber Ajansı'nda çalışan 3 gazetecinin evinin önünde protesto gösterisinde bulunulan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir grup, Sputnik Haber Ajansı Ankara servisinde çalışan 3 gazetecinin, Çankaya ilçesindeki evlerinin önünde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Grup, ofis olarakta kullanılan evin kapısında bir süre bekledikten sonra, bulundukları yerden ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, protestoyu gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

Kaynak: DHA