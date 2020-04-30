Ankara'da sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması
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Ankara'da sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması

Altındağ Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikasınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak tören düzenlendi.

Ankara'da sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması
30.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:23

Altındağ Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikasınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak tören düzenlendi.

Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsünde az sayıda katılımcıyla düzenlenen törene, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Recep Dere ile belediye ve çeşitli kamu kurumlarında çalışan işçiler katıldı.

Katılımcıların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı burada yaptığı konuşmada, koronavirüs tedbirleri sebebiyle programı az sayıda katılımcıyla yaptıklarını, bu nedenle içinin buruk olduğunu söyledi.

Devlet ve milletin el ele vermesiyle bu sürecin de atlatılacağını vurgulayan Balcı, işçilerin, sağlık çalışanlarının, güvenlik güçlerinin ve belediye çalışanlarının bu mücadelede ön saflarda yer aldığını belirtti.

Balcı, "Devletiyle, milletiyle el ele verdiğimiz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem yok. Bu mücadelede de en ön safta yer alan siz işçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanma koşullarının esnetilmesini istiyoruz"

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin de başta sağlık çalışanları olmak üzere bu zorlu süreçte özveriyle çalışan herkese teşekkür etti.

Programa destek veren Altındağ Belediye Başkanı Balcı'ya teşekkür eden Keskin, "Bugünkü programımız, işçisiyle memuruyla, başkanıyla bir arada olmanın farkındalığını göstermiştir." diye konuştu.

Keskin, tek hedeflerinin çalışanların huzur ve mutluluğu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz HAK-İŞ olarak 1 Mayıs'larda iş hayatında yaşadığımız sorunları dile getirmekten asla geri kalmadık. Bu 1 Mayıs'ta da Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istiyoruz. Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu bulurken, ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine 'hayır' diyoruz. Bütün sağlık emekçilerinin eşit haklara kavuşmasını istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen toplu sözleşme sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerinin sorunlarını çözümünü istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz."

Program sonunda işçiler, özgürlüğü temsil eden balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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