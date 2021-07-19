Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 43 kişi tutuklandı
Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 12-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 280 şüpheliden 43'ü tutuklandı.
Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 12-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 280 şüpheliden 43'ü tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 12-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 280 kişiden 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam; 6 kilogram bonzai, 790 gram eroin, 520 adet ecstasy, 300 bin adet captagon ve 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı