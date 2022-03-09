ANKARA (İHA) - Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 36 kişi tutuklandı

ANKARA Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 352 şüpheliden 47'si tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 28 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 352 kişiden 47'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam bir kilo 600 gram esrar, bir kilo 200 gram eroin, 430 gram metamfetamin ve 5 bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi.