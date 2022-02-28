Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 36 kişi tutuklandı - Haberler

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Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 36 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 36 kişi tutuklandı

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 21-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 303 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 21-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 303 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 21-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 303 kişiden 36'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam 850 gram metamfetamin, 800 gram eroin, 600 gram esrar, 450 gram bonzai, 400 adet ecstacy ve 3 bin 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, 3. Sayfa, Haberler

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