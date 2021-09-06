Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 32 kişi tutuklandı

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 214 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 214 şüpheliden 32'si tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 30 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 186 kişiden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda; 3.3 kilogram esrar, 640 gram eroin, 2.1 gram metamfetamin, 5 bin 200 adet ecstasy ve 2 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı