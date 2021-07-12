Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 32 kişi tutuklandı
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Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 32 kişi tutuklandı

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 32 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 5-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 284 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 5-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 284 şüpheliden 32'si tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 5-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 284 kişiden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda; 600 gram esrar, 790 gram eroin ve 2 bin 150 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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