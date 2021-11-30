Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 30 kişi tutuklandı - Haberler
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Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 30 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 30 kişi tutuklandı

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 22-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 304 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 22-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 304 şüpheliden 30'u tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 22 - 29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 304 kişiden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonlarda toplam 18 kilogram eroin, 11,8 kilogram esrar, 3.1 kilogram metamfetamin, 3 bin 400 adet extacy ve 670 adet sentetik ecza madde ele geçirildi. - ANKARA

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