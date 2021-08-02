Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 27 kişi tutuklandı
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Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 27 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 27 kişi tutuklandı Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 204 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 27 kişi tutuklandı

ANKARA - Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 204 şüpheliden 27'si tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 26 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 204 kişiden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda; çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 27 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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