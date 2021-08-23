Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 23 kişi tutuklandı
Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 16-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 201 şüpheliden 23'ü tutuklandı.
Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 16-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 201 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 16 - 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 201 kişiden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda; 62.6 kilogram esrar, 3 kilogram bonzai ve bin 650 adet captagon maddesi ele geçirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı