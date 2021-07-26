Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 12 kişi tutuklandı

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 19-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 160 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 19-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 160 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 19-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 160 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam; 2 kilogram esrar, 950 gram bonzai, 10 bin 650 adet ecstasy ve 2 bin 350 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı