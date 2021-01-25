Ankara'da son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1315 kişi hakkında işlem yapıldı
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Ankara'da son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1315 kişi hakkında işlem yapıldı

25.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:40
Ankara'da son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1315 kişi hakkında işlem yapıldı

Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1315 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.

Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1315 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.

Valiliğin Twitter hesabından, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18-24 Ocak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlarla ilgili paylaşımda bulunuldu.

Buna göre, kısıtlamayı ihlal eden 1315 kişiye adli veya idari işlem yapıldı, toplam 1 milyon 756 bin 296 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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